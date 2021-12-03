Сахарный завод загорелся в Курской области

Пожар площадью тысяча квадратных метров произошел на сахарном заводе в городе Льгове в Курской области. Пламя охватило крышу неиспользуемого здания, говорится в сообщении Тelegrаm-канале МЧС.

По оценкам спасателей, угрозы распространения огня не было. На место с пожарными расчетами направилась испытательная пожарная лаборатория. Огонь был локализован и в течение пяти минут, по данным РИА «Новости», потушен.

Пострадавших нет. Конкретную сумму ущерба, а также причину возгорания необходимо еще установить.

Ранее возгорание случилось в школе Санкт-Петербурга № 185. Там загорелись два силовых кабеля. Учеников и сотрудников учебного заведения вовремя эвакуировали.