Сахалинца приговорили к тюрьме за похищение бывшей девушки

Вынесен приговор жителю Сахалина, который похитил и избил свою бывшую девушку. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Мужчина увидел на улице автомобиль бывшей возлюбленной. Он вытащил ее из машины, после чего отвез в лес и избил. Освободившись, девушка обратилась в полицию.

Мужчина признал вину частично. Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.