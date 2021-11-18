18 ноября 2021, 18:40
Сахалинца приговорили к тюрьме за похищение бывшей девушки
Житель Сахалина похитил свою бывшую девушку и избил ее
Вынесен приговор жителю Сахалина, который похитил и избил свою бывшую девушку. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Мужчина увидел на улице автомобиль бывшей возлюбленной. Он вытащил ее из машины, после чего отвез в лес и избил. Освободившись, девушка обратилась в полицию.
Мужчина признал вину частично. Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.