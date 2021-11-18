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    18 ноября 2021, 18:40

    Сахалинца приговорили к тюрьме за похищение бывшей девушки

    Житель Сахалина похитил свою бывшую девушку и избил ее

    Полина Гребенщикова

    Вынесен приговор жителю Сахалина, который похитил и избил свою бывшую девушку. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Мужчина увидел на улице автомобиль бывшей возлюбленной. Он вытащил ее из машины, после чего отвез в лес и избил. Освободившись, девушка обратилась в полицию.

    Мужчина признал вину частично. Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.