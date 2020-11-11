Сахалинского депутата похитили и увезли на пустырь для «серьезного разговора»

В Южно-Сахалинске депутата городской думы Александра Анистратова похитили неизвестные. Парламентария увезли в безлюдное место, чтобы «серьезно поговорить», и потом отпустили.

В машину к Анистратову забрались утром 11 ноября, рассказал депутат РИА «Новости». Автомобиль стоял возле дома на улице Горной и прогревался.

«Крепкие ребята забрались в мою машину, <…> связали и увезли на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор», — поделился парламентарий, добавив, что похитители угрожали ему ножом.

Подробностей беседы Анистратов приводить не стал. После случившегося злоумышленники якобы сели в его автомобиль и уехали. Никаких повреждений депутат не получил, но признался, что находится в шоке.

Telegram-канал «ЧП Сахалин» со ссылкой на пережившего похищение парламентария заметил, что похититель был один. Он связал Анистратову руки, угрожая ножом, молча вывез за город, высадил из машины и уехал.

Депутат заявил о случившемся в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.