Сахалинского депутата похитили и увезли на пустырь для «серьезного разговора»
В машину к Анистратову забрались утром 11 ноября, рассказал депутат РИА «Новости». Автомобиль стоял возле дома на улице Горной и прогревался.
«Крепкие ребята забрались в мою машину, <…> связали и увезли на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор», — поделился парламентарий, добавив, что похитители угрожали ему ножом.
Подробностей беседы Анистратов приводить не стал. После случившегося злоумышленники якобы сели в его автомобиль и уехали. Никаких повреждений депутат не получил, но признался, что находится в шоке.
Telegram-канал «ЧП Сахалин» со ссылкой на пережившего похищение парламентария заметил, что похититель был один. Он связал Анистратову руки, угрожая ножом, молча вывез за город, высадил из машины и уехал.
Депутат заявил о случившемся в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.