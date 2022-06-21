Сахалинского депутата отправили в тюрьму за контрабанду 3 тысяч тонн краба

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил сахалинского депутата к 4,5 года тюрьмы со штрафом в один миллион рублей. Его признали виновным в контрабанде живого краба и неуплате таможенных пошлин, сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

С 2014 по 2019 год группа преступников отправила в Японию, Китай и Южную Корею стратегически важный ресурс — живого краба общим весом 3391 тонна и рыночной стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Кроме того, они задолжали таможне 9,2 миллиона рублей.

Организатором преступления был собственник трех крупных предприятий Сахалинской области, депутат и другие подсудимые участвовали в поставках. Они указывали в декларации подконтрольные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах, и заниженную цену. В действительности крабов отгружали по цене, значительно превышающей заявленную при оформлении в органах Сахалинской, Находкинской и Владивостокской таможни.

«Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшорных компаний, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению», — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере миллиона рублей. По данным сайта «Аргументы и факты», речь идет о депутате Сахалинской областной думы Дмитрии Пашове.