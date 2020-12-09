Сахалинский газовщик потушил пожар в квартире борщом

Владелица квартиры рассказала, что пришедший газовщик смазал кран на трубе замазкой и заявил, что она пузырится, а значит есть утечка. Когда женщина предложила проверить другой кран, то мастер начал ключом поворачивать гайку. Сначала раздалось шипение, когда мужчина попытался закрутить все назад, то резьба сорвалась, а из трубы вырвался факел пламени.

«Муж сообразил, бросился на первый этаж и перекрыл центральный газовый вентиль. Сын вызывает пожарных, я звоню в газоцех, прибежали соседи. Зато монтер был на удивление спокоен. Взял кастрюлю только что сваренного борща и выплеснул ее на пламя», — рассказала хозяйка квартиры.

Последствия пожара сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, что обгорели шкафчики на стене, на полу валяются различные предметы.

Пожар удалось потушить до приезда спасателей. По факту случившегося в «Сахоблгазе» начали проверку. Какое дисциплинарное взыскание возложит компания на сотрудника пока неизвестно.