Сахалинских рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Охотское море

Восемь рыбаков-любителей унесло в открытое Охотское море. Их льдину оторвало от берегов Сахалина. Об этом сообщил мэр Макаровского района Сахалинской области Андрей Красковский.

По его словам, 20 января, в 14:30 по местному времени (06:30 по московскому), льдина с рыбачившими пятью мужчинами и тремя женщинами оторвалась от припая. Это произошло в 500 метрах от железнодорожной станции Заозерное.

«В настоящее время льдина находится примерно в 1,5 километра от берега, в море большая волна и сильный боковой ветер. Там работают сотрудники ГИМС, МЧС», — добавил Красковский в комментарии «Интерфаксу».

В море вышли две лодки, но они не могут снять людей со льдины из-за сильной волны и ветра. Существует опасность того, что лодки могут перевернуться.

Красковский добавил, что к вылету готовится вертолет МЧС. Если ветер и море стихнут, то лодки заберут рыбаков. Если нет, то на помощь придет вертолет.

ЦУР Сахалинской области в своем Теlеgrаm-канале отметил, что рыбаков-любителей предупреждали об опасности нахождения на льду. Для этого специально подняли самолет-беспилотник. Оповещение сделали через громкоговоритель.