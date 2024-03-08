Происшествия 08 марта 2024, 10:06 Сахалинские спасатели вывели двух заблудившихся сноубордистов из леса Freepik

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На Сахалине заблудились двое сноубордистов. Спасателям удалось их найти и вывести из леса, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, на горе Красная женщина каталась на сноуборде и заблудилась. На помощь ей выехал поисково-спасательный отряд МЧС. Спасатели старались все время поддерживать с ней связь. Сотрудники МЧС по телефону помогли сориентироваться женщине на местности и вывели ее из леса.

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В это же время крики спасателей в лесу услышал другой сноубордист и вышел к ним. Мужчина также увлекся катанием на доске и потерялся. Он три часа не мог выйти из леса. В итоге выбившегося из сил спортсмена сотрудники МЧС довезли до города.

Ранее на Сахалине 16-летний сноубордист во время катания столкнулся с детским инструктором. В результате случившегося подросток потерял сознание и впал в кому.