  • Сахалинские подростки организовали подпольные уличные бои без правил

    31 октября 2019, 17:46

    Анастасия Карпеева

    Прокуратура Сахалина проверит информацию о кулачных боях, в которых участвовали несовершеннолетние. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.

    Школьники округа Охинск организовали уличные бои без правил. Самые зрелищные драки они публиковали в свою группу в соцсети «ВКонтакте». При этом, посмотреть на битву приходили от 50 до 70 участников клуба. Каждый незаконный бой длился до 25 минут: пять раундов по пять минут.

    «Правил нету. Бой заканчивается либо нокаутом, либо сдачей соперника», — такую информацию опубликовал на стене модератор сообщества.

    Также подростки на стене группы оставляли посты, в которых приглашали к себе новичков. Возраст участников составлял от 13 до 17 лет.

    После того, как о боях стало известно, в Сети появилась анонимная запись, в которой юная местная жительница написала: «Захотели создали группу. Других волновать не должно, что хотят, то и делают».

    После этого подростки закрыли группу и скрыли список участников.