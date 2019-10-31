Сахалинские подростки организовали подпольные уличные бои без правил

Школьники округа Охинск организовали уличные бои без правил. Самые зрелищные драки они публиковали в свою группу в соцсети «ВКонтакте». При этом, посмотреть на битву приходили от 50 до 70 участников клуба. Каждый незаконный бой длился до 25 минут: пять раундов по пять минут.

«Правил нету. Бой заканчивается либо нокаутом, либо сдачей соперника», — такую информацию опубликовал на стене модератор сообщества.

Также подростки на стене группы оставляли посты, в которых приглашали к себе новичков. Возраст участников составлял от 13 до 17 лет.

После того, как о боях стало известно, в Сети появилась анонимная запись, в которой юная местная жительница написала: «Захотели создали группу. Других волновать не должно, что хотят, то и делают».

После этого подростки закрыли группу и скрыли список участников.