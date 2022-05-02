Сахалинская прокуратура оценит безопасность перевозки детей в попавшем в ДТП автобусе

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после публикаций СМИ о ДТП с участием автобуса с детьми. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о безопасности перевозок детей и проверят, соблюдались ли требования к содержанию дорог.

Если на то будут основания, по результатам проверки примут меры реагирования, сообщили на сайте областной прокуратуры.

Днем 2 мая стало известно об аварии с автобусом, на котором школьники ехали с соревнований. Машина опрокинулась в кювет. Одного ребенка госпитализировали с травмами средней степени тяжести, еще пятеро детей останутся под амбулаторным наблюдением врачей. Водитель автобуса отказался от госпитализации.

По предварительной информации, авария произошла из-за разрыва заднего колеса автобуса, сообщил RT. Первую помощь пострадавшим школьникам оказали фельдшеры скорой помощи Смирныховской ЦРБ — их машина как раз проезжала мимо. Позже к месту ДТП приехала бригада из Поронайской больницы.