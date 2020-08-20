Сафронов назвал возможную причину закрытых похорон Легкоступовой

Он считает, что на подобный шаг близкие певицы могут пойти по одной очевидной причине: поклонники должны запомнить обаятельную артистку живой. Однако заслуженный художник РФ не разделяет данную позицию, он уверен, что с исполнительницей хита «Ягода-малина» захотят попрощаться тысячи людей.

Сафронов полагает, что родные певицы понимают, что она оставила яркий след в истории российской культуры. Он выразил сочувствие в том случае, если поклонники не смогут поаплодировать ей в последний раз. Художник подчеркнул, что родственники не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу.

Организацией похорон занимается дочь Анетта. Девушка выступила против того, чтобы последний супруг мамы Юрий Фирсов был причастен к этому процессу. Напомним, что Валентина Валерьевна упала в ванной и получила травму головы. В квартире в это время был только ее муж.