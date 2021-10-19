Ребенок чуть не задушил своего одногруппника в детском саду Екатеринбурга

В Екатеринбурге полиция разбирается в подробностях очень опасного случая, который произошел в одном из местных детских садов. Там ребенок чуть не задушил своего друга, и пока остается неясным, какова была реакция воспитателей.

Мама пострадавшего мальчика увидела у него на шее синяки. Она решила спросить воспитателя, что произошло, но та не смогла дать ей внятного ответа. Тогда, как сообщил портал E1.RU, родители забили тревогу и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах они увидели, что к мальчику неожиданно подошел со спины другой ребенок, который затянул на его шее предмет, похожий на шнурок. Потасовка продлилась около двух минут. Все это время мальчик звал на помощь, но, судя по всему, никакой реакции взрослых не последовало.

Мама ребенка рассказала, что это уже не первый случай нападения со стороны душившего ее сына воспитанника детсада. По ее словам, он уже дрался с другими детьми и пытался нанести им увечья.

Югорский отдел Следственного комитета начал проверку по факту применения насилия к ребенку в городском детском саду. Там один из детей получил травму головы. Пока неизвестно, как именно это произошло и почему ребенку не оказали помощь вовремя.