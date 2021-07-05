Садовый домик загорелся под Екатеринбургом. Погиб один человек

Под Екатеринбургом в садовом товариществе Горняк на Чусовском тракте загорелся садовый домик. В результате этого инцидента, который произошел в ночь на 5 июля, погиб мужчина.

По словам очевидцев, хозяина дома пытались вытащить еще до приезда спасателей, однако найти его в дыму оказалось невозможно. В результате мужчина задохнулся угарным газом и погиб, написал «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Соседи рассказали, что мужчина в последнее время употреблял много алкоголя. После работы в магазине самогонных аппаратов, бывший спортсмен решил приобрести такой себе. Вспыхнувший огонь, считают эксперты, вполне могли спровоцировать пары от самогонного аппарата.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, огонь угрожал и соседним строениям. В тушении пожара участвовали 15 человек и три спецмашины.