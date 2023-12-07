07 декабря 2023, 13:29
Садовый дом загорелся под Екатеринбургом
Возгорание произошло в садовом доме на 14-м километре Чусовского тракта под Екатеринбургом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
По предварительным данным, пламя охватило кровлю, перекрытие, стены, внутреннюю отделку мансардного этажа садового дома. Общая площадь пожара достигла 40 квадратных метров.
Реклама
Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.
Пожары
Реклама
Реклама