Садовое кольцо оказалось частично перекрыто из-за крупной аварии

Днем 1 апреля на Новинском бульваре в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто.

ЧП случилось в 11:47 около дома № 7 на Новинском бульваре столкнулись четыре автомобиля. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Движение на этом участке дороги сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, уточняется информация о пострадавших, об их состоянии и количестве», — отметил представитель ведомства.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали пять автомобилей, один человек оказался зажат в машине.