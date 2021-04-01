facebook_pixel
    01 апреля 2021, 12:27

    Садовое кольцо оказалось частично перекрыто из-за крупной аварии

    Алла Морген, Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Днем 1 апреля на Новинском бульваре в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто.

    ЧП случилось в 11:47 около дома № 7 на Новинском бульваре столкнулись четыре автомобиля. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

    «Движение на этом участке дороги сильно затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, уточняется информация о пострадавших, об их состоянии и количестве», — отметил представитель ведомства.

    По данным источника «360» в правоохранительных органах, в результате аварии пострадали пять автомобилей, один человек оказался зажат в машине.