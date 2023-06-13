Эксклюзив 13 июня 2023, 15:45 «Садовод» вернулся к работе после пожара «360» опубликовал видео из «Садовода» после пожара Телеканал «360»

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Сотрудники рынка «Садовод» на юге Москвы вернулись в здание и уже начали работу. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

На кадрах можно заметить толпу людей, которые слушают мужчину. Он им сказал о том, что они могут вернуться к работе. Можно заметить, что на многих торговых точках висят пакеты. Продавцы их снимут, как только откроют точки.

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Также на рынке можно заметить и покупателей, а также сотрудников охраны. Часть манекенов и одежды пока остались лежать на улице.

Пожар на «Садоводе» произошел утром во вторник, 13 июня. По последним данным, в результате него один человек пострадал. Скорее всего, он отравился продуктами горения. Информации о его состоянии нет.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Все подробности ЧП сейчас выясняются. Одна из версий — короткое замыкание. Об этом «360» рассказал очевидец.