13 июня 2023, 15:45
«Садовод» вернулся к работе после пожара
«360» опубликовал видео из «Садовода» после пожара
Сотрудники рынка «Садовод» на юге Москвы вернулись в здание и уже начали работу. Видео с места оказалось в распоряжении «360».
На кадрах можно заметить толпу людей, которые слушают мужчину. Он им сказал о том, что они могут вернуться к работе. Можно заметить, что на многих торговых точках висят пакеты. Продавцы их снимут, как только откроют точки.
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Также на рынке можно заметить и покупателей, а также сотрудников охраны. Часть манекенов и одежды пока остались лежать на улице.
Пожар на «Садоводе» произошел утром во вторник, 13 июня. По последним данным, в результате него один человек пострадал. Скорее всего, он отравился продуктами горения. Информации о его состоянии нет.
Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Все подробности ЧП сейчас выясняются. Одна из версий — короткое замыкание. Об этом «360» рассказал очевидец.
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