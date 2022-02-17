Снаряд украинских боевиков попал в здание детского сада в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) и проломил стену в нем. Об этом написал Telegram-канал «Республиканский актив».

По информации канала, снаряд попал в здание учреждения в Новой Кондрашовке с утра, когда в нем еще не было детей. На фотографии, приложенной к посту, видно, что в помещении сквозная дыра.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что утром 17 февраля украинские военные четыре раза провели обстрелы населенных пунктов ЛНР, использовав при этом запрещенное оружие — минометы, гранатометы и пулеметы.

Таким образом, по словам офицера представительства ЛНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины нарушили принятый ранее режим прекращения огня.