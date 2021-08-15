В Крыму объявили штормовое предупреждение с ветром до 20 м/с

В восточных районах Крыма власти объявили штормовое предупреждение. В ночь на 16 августа там ожидаются грозы, град и ветер до 15-20 м/с. Прогнозируется сильный ливень и подтопления. Высокая вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Как сообщили в региональном МЧС, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, авариями на объектах энергетики и ЖКХ.

«В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий», — говорится в сообщении.

Оперштаб Краснодарского края сообщил РИА «Новости», что большой угрозы подтопления нет. Вода из реки Баканка придет в Крымск в течение двух часов. Но власти попросили граждан быть начеку. Из-за ливней уровень воды в реке поднимался до опасного уровня, но осадки снизились до умеренных.

Вечером 15 августа в Геленджике, Крымске и Новороссийске включали сирены. Сейчас вода уходит в море.

В Геленджике возобновлена подача электроэнергии в центральной части города. Вода сошла и коммунальные службы очищают улицы, сообщил ТАСС.

Ранее центр курортного города обесточили из-за угрозы подтопления и включили сирены, оповещающие о сильном подтоплении.