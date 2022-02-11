«С усами какой-то мужчина». Стали известны подробности подмены покойника в Нижнем Новгороде

Подмену покойника на похоронах в Нижнем Новгороде родные усопшего заметили случайно, когда приехали на отпевание. После этого им еще пришлось доказывать, что это чужой человек. Родственники умершего рассказали об этом РЕН ТВ.

Родственница усопшего пенсионера рассказала, что когда они привезли его отпевать, то заметили, что крышка гроба не подходит. Она была больше, чем гроб. И когда стали открывать крышку, она просто съехала.

Одного взгляда родным хватило, чтобы понять: в гробу чужой человек.

Пенсионер умер от ковида, поэтому его предписали хоронить в закрытом гробу. Если бы крышка не съехала, они бы так и не узнали о подмене.

Ритуальщики при этом уверяли родственников, что после смерти даже родного человека можно не узнать. Но внешность слишком отличалась. В гробу лежал мужчина с усами, которые мертвый дедушка не мог отрастить.

«С усами какой-то мужчина. И вот стали разбираться, звонить в ритуальную», — сказала родственница умершего Анна.

Глава похоронной конторы приехал и извинился перед родственниками, а в подмене обвинил работников морга. Однако все расходы по организации похорон почему-то взял на себя. Сказал, что готовы возместить не только всю сумму похорон, но и моральный вред, предложив сразу же перевести все деньги на карту.

В медучреждении же заявили, что не могли допустить ошибку. Сказали, что на тот момент у них было не так много покойников, чтобы они могли перепутать тело.

Всю путаницу разрешили, пенсионера все-таки похоронили как положено. Деньги родным вернули.

Ранее сообщалось, что сотрудники ритуальной службы могли перепутать автобусы при погрузке гробов.