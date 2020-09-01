Мужчина напал на экс-возлюбленную с топором в Щелково

В подмосковном Щелково мужчина напал на бывшую возлюбленную. По предварительным данным, нападавший при атаке использовал топор. Женщина была доставлена в больницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о нападении поступило в дежурную часть 31 августа в 7:30 утра. Полицию вызвал проходивший мимо мужчина. Инцидент произошел на улице Шмидта у дома № 7. Правоохранители оперативно выехали на место происшествия.

Следствие установило, что утром, в день нападения, женщина 1994 года рождения пришла на работу в цветочный магазин. Она открыла дверь, после чего к ней подбежал мужчина в черной кофте с капюшоном и черных штанах.

Нападавший нанес женщине несколько ударов в область головы и плеча. Ему удалось скрыться до приезда правоохранителей. Пострадавшая была госпитализирована. По ее словам, нападавший — ее бывший молодой человек по имени Саид.

Подозреваемый может передвигаться на автомобиле «ВАЗ-2105» белого цвета, 13 регион.

Жестокое убийство произошло в подмосковном Воскресенске. Мужчина убил свою жену в детском садике. В момент совершения преступления в здании находились дети.