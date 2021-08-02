Водитель легковушки пострадал при столкновении с такси в Балашихе

Лобовым столкновением закончилась встреча легкового автомобиля ВАЗ и такси Kia в городском округе Балашиха. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах Московской области.

По предварительным данным, водители не поделили дорогу на Щелковском шоссе в районе конно-спортивной базы городского округа Балашиха. При столкновении иномарка оказалась крепче детища отечественного автопрома. Водителя российской легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу на скорой. Что стало причиной аварии установят сотрудники дорожной инспекции.