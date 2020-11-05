Два вагона электрички сошли с рельсов в Подмосковье

Два вагона электрички сошли с рельсов у станции Толстопальцево в Подмосковье, сообщили в ЦППК.

«На Киевском направлении в районе остановочного пункта Толстопальцево произошел сход колесных пар электропоезда 7161, в связи с чем приостановлено движение в обе стороны на участке Толстопальцево-Лесной городок», — сказано в сообщении организации.

Там отметили, что пострадавших нет, причины произошедшего сейчас устанавливаются специалистами.

«Колесные пары вернут на пути с помощью специального вспомогательного поезда», — добавили в ЦППК.

Источник «360» сообщил, что пассажиров эвакуировали. Сейчас людей, застрявших на станции, развезут на перехватывающих автобусах. Движение будет осуществляться на участке Толстопальцево-Лесной городок-Апрелевка, подчеркнули в ЦППК.

Если же жители столицы хотят оперативно добраться до нужного пункта назначения в Киевском направлении, Дептранс предлагает воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта Мосгортранса вдоль Киевского направления железной дороги.