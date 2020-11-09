В Москве неизвестный напал с ножом на девушку

На северо-западе Москвы неизвестный нанес ножевые ранения девушке. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, девушку, которая плохо говорит по-русски, обнаружили на улице Нижняя Масловка, в районе метро Савеловская.

Пострадавшая была в домашней одежде, на животе у нее глубокая колото-резаная рана, на майке пятно крови. Скорую и полицию вызвали прохожие. Когда девушку забирали медики, ей не хватало воздуха.

Сейчас пострадавшая госпитализирована, на месте работает полиция — опрашивает свидетелей и брата пострадавшей, который также был рядом с девушкой во время произошедшего.

По камерам наружного видеонаблюдения видно, что девушка бежала от супермаркета к дому. Ее могли ранить в самом магазине или перед входом в него.