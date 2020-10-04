Появилось видео с места падения самолета в Пензенской области

Появились кадры с места падения легкомоторного самолета в Пензенской области. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Информация о том, что близ села Маис Пензенской области в лесном массиве упал легкомоторный самолет поступила в воскресенье, 4 октября, в 15:20, рассказал «360» представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«Проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал собеседник «360».

О том, что в Никольском районе Пензенской области упал легкомоторный самолет стало известно ранее днем. Как сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале, управлявший самолетом погиб.