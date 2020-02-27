С крымского НИИ сорвало крышу на припаркованные машины

В результате никто не пострадал. Кровля повредила девять автомобилей, уточнили изданию «Крым.Реалии» в главке МЧС.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Бригада в составе 12 спасателей ликвидировала последствия обрушения.

Источник фото: главное управление МЧС по Крыму

Сегодня же порывами ветра сорвало крышу с одноэтажного нежилого здания в Симферополе, она упала на ближайшую остановку и проезжую часть, перекрыв одну полосу движения. О пострадавших не сообщалось. Из-за обвалившейся кровли на перекрестке улиц Элеваторная и Авиационная образовался затор.

На 28 февраля в Крыму снова объявили штормовое предупреждение.