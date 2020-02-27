27 февраля 2020, 21:04
С крымского НИИ сорвало крышу на припаркованные машины
В Симферополе штормовой ветер сорвал крышу со здания научно-исследовательского института сельского хозяйства. Конструкция площадью 600 квадратных метров обрушилась на припаркованные рядом машины, сообщили в республиканском управлении МЧС.
В результате никто не пострадал. Кровля повредила девять автомобилей, уточнили изданию «Крым.Реалии» в главке МЧС.
Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). Бригада в составе 12 спасателей ликвидировала последствия обрушения.
Источник фото: главное управление МЧС по Крыму
Сегодня же порывами ветра сорвало крышу с одноэтажного нежилого здания в Симферополе, она упала на ближайшую остановку и проезжую часть, перекрыв одну полосу движения. О пострадавших не сообщалось. Из-за обвалившейся кровли на перекрестке улиц Элеваторная и Авиационная образовался затор.
На 28 февраля в Крыму снова объявили штормовое предупреждение.