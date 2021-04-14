Пожар произошел рядом с кладбищем в Башкирии

Пожар произошел рядом с кладбищем в селе Райманово в Башкирии. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в МЧС.

Кадры горящего поля очевидцы сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. На видео видно, как языки пламени возвышаются над деревьями.

Возгорание травы произошло на площади в 0,9 гектара в 18:17. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в 19:00. Еще через некоторое время, в 19:28, были ликвидированы последствия возгорания.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. Расследование происшествия проводит дознаватель МЧС России.

Новая пожарная машина сгорела при тушении горящей травы в Липецкой области. В результате пострадал водитель, его доставили в больницу. По словам спасателей, когда они прибыли на место ЧП, пламя из-за сильного ветра распространялось с огромной скоростью, и в какой-то момент они просто не успели отъехать на безопасное расстояние. В итоге спецавтомобиль полностью выгорел.