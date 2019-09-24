С горящей плавбазы на Сахалине эвакуировали сотни людей

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ленобласти Подробнее

Пожар начался, когда плавбаза находилась в 40 километрах от острова Итуруп. Произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе, добавили в МЧС. Персонал эвакуируют на два находящихся рядом судна.

Плавучая база «Петр Житников» принадлежит компании «Дальморепродукт». В настоящее время возгорание локализовано.

Экипаж плавучей базы определяет характер ее повреждений. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Плавучая база — это рыбоперерабатывающее судно, принимающее улов от добывающих судов и обеспечивающее их снаряжением и продовольствием.