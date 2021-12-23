Водитель Mitsubishi сбил мать с детьми в Челябинске

35-летний водитель Mitsubishi Lancer сбил 22-летнюю мать с двумя детьми в Челябинске. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 22 декабря в семь часов утра. На улице Профессора Благих в Курчатовском районе женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель наехал на пострадавших. Они получили травмы различной степени тяжести. Выяснилось, что автомобилем управлял 35-летний мужчина. ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.