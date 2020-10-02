Появились кадры тушения пожаров в Воронежской области с борта Бе-200

Опубликованы кадры с борта самолета Бе-200, который задействован в тушении крупнейших лесных пожаров в Воронежской области.

Видеозапись была опубликована сайтом телеканала «Звезда». По его данным, огонь полыхает на площади 356,5 гектара в Лискинском, Павловском и Новохоперском районах.

Видео: Телеканал «Звезда»/ Фото: Pixabay

В Лискинском и Павловском районах огонь разбушевался еще в среду. О пожаре в Новохоперском стало известно днем в четверг. Огонь добрался и до Новохоперского заповедника.

Тушение пожара осложняется из-за сильных порывов ветра, недостаточного пожарного водоснабжения для ликвидации огня таких масштабов, а в случае с заповедником — трудноудаленностью.

Ранее губернатор региона Александр Гусев объявил режим чрезвычайной ситуации на территории области.

Лесные пожары охватили Воронежскую область еще 27 сентября. Один из жителей села Троицкое Новохоперского района нарушил особый противопожарный режим, после чего сгорело 15 гектаров травы и леса. Затем огонь начал продвигаться дальше. Также причинами возгораний стали сильные порывы ветра и отсутствие дождей. Осадков в регионе не было почти два месяца.