Волгоградцы заступились за водителя после смертельной аварии с баскетболистками

Жители Волгограда высказываются против ареста водителя Руслана Нахметова. Он вез баскетболисток местной школы олимпийского резерва, когда его микроавтобус попал в аварию. Погибли пять спортсменок, семерых пострадавших эвакуировали в Москву.

Авария произошла 30 апреля в Ставропольском крае. Водитель ВАЗ 2109 выехал на встречку и влетел в грузовик, который опрокинулся на микроавтобус с детской баскетбольной командой.

Водителя «девятки» Максима Ларионова отправили под арест. Избрание меры пресечения Нахметову отложили на 72 часа из-за полученных им ранений.

«Знаю Руслана пару лет. Спокойный, уравновешенный, ответственный водитель. С ним всегда было очень комфортно работать», — сообщила «360» его знакомая Герольдина.

Она добавила, что в поездках шофер «с воодушевлением рассказывал про команду баскетболистов».

Герольдина выразила надежду, что водителя микроавтобуса оправдают.

Другая знакомая Татьяна считает, что Нахметов «чисто случайно попал в такую беду», потому его преследование несправедливо.

Она отметила, что в аварии погибла племянница Руслана, из-за чего ему должно быть еще тяжелее.

Водителя она назвала профессионалом своего дела, готовым прийти на выручку.