Происшествия 08 января 2024, 17:34 РЖД допустили задержку семи поездов из-за взрыва возле станции под Нижним Тагилом РЖД: 7 поездов могут задержаться из-за ЧП на железной дороге под Нижним Тагилом Freepik

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Семь поездов могут задержаться из-за взрыва возле железнодорожной станции Сан-Донато в Свердловской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в РЖД.

Отмечается, что движение поездов на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги ограничили с 16:50. На этом участке идет работа правоохранителей.

С опозданием могут прийти поезда № 7075 Екатеринбург — Бокситы («Ласточка»), № 7076 Нижний Тагил — Екатеринбург («Ласточка»), № 6827 Нижний Тагил — Азиатская, № 6466 Нижний Тагил — Екатеринбург, № 6865 Нижний Тагил — Серов, № 6885 Нижний Тагил — Качканар и № 6834 Чусовская — Нижний Тагил.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, днем 8 января на регулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд № 3763 наехал на легковой автомобиль. Региональная антитеррористическая комиссия при этом информировала о «хлопке» вблизи станции. Никто не пострадал, схода вагонов и повреждений железнодорожного полотна нет.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия.