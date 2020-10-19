Рысь напала на подростка под Истрой. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о нападении рыси на 14-летнюю девочку в поселке под Истрой. Дикое животное прокусило ребенку руку.

«Прокуратура Московской области поручила Истринской городской прокуратуре провести проверку в связи с информацией СМИ о нападении рыси на ребенка», — сказали представители ведомства. Их слова приводит ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о нападении рыси на ребенка, который вышел из дома в коттеджном поселке погулять с собакой. На них из кустов бросилась рысь. Сначала дикое животное напало на собаку, хозяйка питомца не оставила пса в беде и попыталась вырвать его из лап рыси. Тогда дикая кошка напала уже на подростка.

Девочку спас сосед, который услышал крики. К тому времени рысь успела прокусить ребенку руку. Мама пострадавшей рассказала сайту kp.ru, что ее дочери назначили уколы от бешенства, потому что неизвестно, была ли рысь привита. Дикое животное проживало на соседнем участке и, видимо, вырвалось из вольера.

Родители подростка обратились в полицию. Там обещали оштрафовать владельца рыси.