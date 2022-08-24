Рынок заполыхал на севере Москвы. Видео

В соцсетях появились сообщения о пожаре на рынке в Сигнальном проезде на севере Москвы. По данным собственного источника «360», пострадали три человека.

На видео, поступившем в распоряжение «360», видны черный дым, машины скорой помощи и спасателей.

Огонь распространился по третьему этажу на 150 квадратных метров, ранг пожара — № 1. Собеседник канала также упомянул о «большой пожарной нагрузке». На данный момент известно об одном эвакуированном.

В МЧС Москвы уточнили, что спасатели ликвидируют пожар в складском здании.

Сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 27, поступило в 16:22. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент их приезда горела складируемая продукция. В МЧС подтвердили, что площадь пожара достигла 150 квадратных метров.