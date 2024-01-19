19 января 2024, 16:01
Рынок загорелся в центре Челябинска
Рынок загорелся в центре Челябинска на площади 200 квадратных метров
На рынке в центре Челябинска начался пожар, на место ЧП выдвинулись спасатели. Видео появилось в социальных сетях.
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка управления МЧС по Челябинской области уточнило, что огонь распространился на площади 200 квадратных метров, загорелись торговые павильоны. От места возгорания в небо поднялись клубы густого черного дыма.
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ТАСС в пресс-службе МЧС уточнили, что загорелись металло-каркасные павильоны на территории торгово-развлекательного комплекса «Европа - Азия». На данный момент огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров.
Пожары
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