Рынок загорелся в Сочи на площади 600 м². Пожар уже потушили

Огонь вспыхнул на рынке в Адлерском районе Сочи. Пламя охватило 600 «квадратов». Пожарные уже все потушили.

«В 09:21 объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС РФ.

Рынок на улице Демократическая в Адлере загорелся утром 4 марта. Пожар тушили 45 человек и 13 единиц техники. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Точную причину инцидента спасатели пока не называют. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства пожара.