Происшествия 11 декабря 2022, 16:50 Рынок Донецка загорелся после обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре на рынке после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Киевский район Донецка оказался под обстрелом ВСУ. На рынке «Маяк» начался пожар, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Глава донецкой администрации отметил, что над рынком поднимаются клубы черного дыма.

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«По данным очевидцев, были прилеты в район „Маяка“», — уточнил он.

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Украинские снаряды, добавил Кулемзин попали в одну из квартир девятиэтажного дома. В нескольких домах на Университетской улице выбило стекла, а в одной из многоэтажек повреждения получила газовая труба «с последующим возгоранием».

«Повреждения получили два многоквартирных жилых дома по улице Артема (в один из них — прямое попадание). А также дома по улицам Челюскинцев и Университетской. Есть попадания на пересечении улиц Молодых Шахтеров Челюскинцев. Над рынком „Маяк“ стоят клубы дыма», — добавил позже Кулемзин.

За 11 декабря ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики свыше 170 снарядов, в том числе и из РСЗО «Град».