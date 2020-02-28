Рыдающие женщины и много полицейских. Очевидец — об обстановке в банном клубе после дня рождения блогера-миллионника
Живущий по соседству с клубом Сергей сообщил «360», что около 21:20 видел, как из банного клуба выносили почти раздетого мужчину с маской на лице.
«Криков не слышал, привлекли внимание синие всполохи, от „сигналок“ пожарных машин и скорой помощи. Обычных скорых было четыре, и еще два реанимобиля. Видела, как три девушки вышли, одна из них беременная. Репутация у банного клуба нормальная, проблем с ним не было», — рассказал очевидец.
Вечеринка, устроенная инстаблогершей Екатериной Диденко по случаю ее дня рождения, закончилась трагично. Ее муж купил 25 кг сухого льда, чтобы устроить сюрприз. Когда гости были в бассейне, в воду добавили лед. Люди начали синеть и терять сознание. По последним данным, в больнице находятся несколько человек, в том числе, сам Валентин.
Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, два человека скончались — это женщина и неизвестный человек в возрасте около 30 лет. Кроме того, в больнице оказались пять человек — четверо мужчин и одна женщина.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.