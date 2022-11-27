Происшествия 27 ноября 2022, 18:05 Рыболовный траулер Sunfish загорелся в Охотском море Росморречфлот: экипаж тушит горящий рыболовной траулер Sunfish в Охотском море Соцсети

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На большом морозильном рыболовном траулере Sunfish вспыхнул пожар. Судно находится в акватории Охотского моря, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росморречфлота.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двух каютах и камбузе. На борту траулера находятся 104 человека. В Росморречфлоте отметили, что не получали информации о пострадавших.

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После того как Sunfish подал сигнал о помощи, в район направили семь судов, в том числе траулер «Бутовск». Экипажу смогли передать комплекты противопожарного оборудования. Моряки продолжили тушить пожар.

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По информации Росморречфлота, борьба с огнем идет с переменным успехом. Когда члены экипажа смогли локализовать возгорание, около 15:00, оказалось, что горит камбуз и несколько помещений по левому борту.

Капитан Sunfish запросил дополнительные средства противопожарного оборудования, но сейчас в Охотском море надвигается шторм, поэтому передать их пока невозможно. Координирует поисково-спасательную операцию траулер «Бутовск». В РМРФ добавили, что оба судна сейчас направились в точку укрытия на Камчатке в Усть-Хайрюзово. Там они переждут шторм.