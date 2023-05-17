Происшествия 17 мая 2023, 06:05 Рыболовное судно с 39 членами экипажа перевернулось в Индийском океане Рыболовное судно КНР перевернулось в Индийском океане, 39 человек пропали без вести Unsplash

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Почти 40 человек пропали без вести после крушения китайского рыболовного судна в Индийском океане. Специалисты начали поисково-спасательную операцию, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить дополнительные силы, сообщило Центральное телевидение Китая.

Судно Lu Peng Yuan Yu 028, принадлежащее компании Penglai Jinglu Fishery Co. и зарегистрированное в Китае, перевернулось 16 мая в центральном районе Индийского океана. Береговые службы потеряли связь с 39 членами экипажа, в том числе 17 индонезийцами и пятью филиппинцами. Началась поисково-спасательная операция.

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Си Цзиньпин обратился к Министерству сельского хозяйства и сельских дел, Министерству транспорта и властям провинции Шаньдун с требованием активировать механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, направить дополнительные силы и скоординировать международную морскую поисково-спасательную помощь. К месту крушения отправилось китайское судно «Фу Хай» и спасатели из Австралии.