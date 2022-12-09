Происшествия 09 декабря 2022, 18:39 Рыболовное судно перевернулось во Владивостоке

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Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о перевернувшемся рыболовном судне у берегов Владивостока. Об этом сообщило издание «Ридус».

«На борту находились три человека экипажа, которые подняты проходящим мимо судном и доставлены на берег к причалу бухты Новик острова Русский», — уточнили в ведомстве.

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Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Судно отбуксировали в бухту Труда, топливо не разлилось. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

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