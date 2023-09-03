Происшествия 03 сентября 2023, 10:16 Рыболовецкое судно затонуло в Приморье СК: рыболовецкое судно затонуло в Приморье, погиб один человек Пресс-служба Следственного комитета

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Рыболовецкое судно опрокинулось и затонуло в Приморском крае, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба главка Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

ЧП произошло в открытом море в районе мыса Гамова ночью 2 сентября. Судно с рыбаками захлестнула и перевернула большая волна, люди оказались в воде.

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«Всего в лодке находились шесть членов экипажа, пятерых нашли, один погиб. Местонахождение еще одного человека в настоящее время устанавливается», — отметили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения внутреннего водного, морского и воздушного транспорта».

Ранее из-за ухудшения погодных условий на Волге в Чувашии перевернулась моторная лодка. При вместимости в пять мест в ней находились 10 человек, включая шестерых детей. В результате ЧП погиб младенец.