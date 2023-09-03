03 сентября 2023, 10:16
Рыболовецкое судно затонуло в Приморье
СК: рыболовецкое судно затонуло в Приморье, погиб один человек
Рыболовецкое судно опрокинулось и затонуло в Приморском крае, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба главка Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
ЧП произошло в открытом море в районе мыса Гамова ночью 2 сентября. Судно с рыбаками захлестнула и перевернула большая волна, люди оказались в воде.
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«Всего в лодке находились шесть членов экипажа, пятерых нашли, один погиб. Местонахождение еще одного человека в настоящее время устанавливается», — отметили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения внутреннего водного, морского и воздушного транспорта».
Ранее из-за ухудшения погодных условий на Волге в Чувашии перевернулась моторная лодка. При вместимости в пять мест в ней находились 10 человек, включая шестерых детей. В результате ЧП погиб младенец.
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