Рыболовецкое судно загорелось в Охотском море. На борту более 80 человек

Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

Траулер находится примерно в 200 километрах от Магадана. Горение происходит в трюмах. Предположительно, угрозы затопления судна нет. Информации о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, траулер приписан к порту Находки.

В марте на Сахалине спасатели вытащили рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, на которой их чуть не унесло в Охотское море. Сотрудники МЧС доставили на берег 12 рыбаков-любителей. В операции по спасению задействовали 20 единиц техники и 29 человек. В конце февраля близ села Мальково в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели также эвакуировали со льда в Охотском море 26 рыбаков. Операцию начали после сообщения об образовании трещины.

Также в прошлом месяце у берегов Приморья загорелось рыболовецкое судно «Витим». В составе экипажа на судне находилось 30 человек. Всех людей с корабля эвакуировали на плот «Алчан».