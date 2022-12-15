Происшествия 15 декабря 2022, 08:29 Рыболовецкое судно на Сахалине потерпело бедствие Судно сахалинского рыбного комбината потерпело бедствие у острова Парамушир Пресс-служба МЧС

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На Сахалине потерпело бедствие судно местного рыбного комбината с 12 членами экипажа на борту. Они приготовились к эвакуации, рассказал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Рыболовецкое судно село на мель у острова Парамушир из северной группы большой гряды Курильских островов. На борту находились 12 человек. Экипаж подготовился к эвакуации — выбросил за борт плот. Причину ЧП спасатели не уточнили.

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В Северо-Курильском районе ухудшилась погода. Главное управление МЧС России по Сахалинской области предупредило о сильной метели с видимостью меньше 500 метров, ветром скоростью 25—30 метров в секунду и порывами до ураганного 33—35 метров в секунду. Местным жителям посоветовали отложить поездки, в том числе на рыбалку и охоту, туристическим группам — переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

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