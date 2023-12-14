14 декабря 2023, 15:33
Рыбный цех загорелся в Стерлитамаке
Возгорание произошло в частном рыбном цехе по улице Гоголя в Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.
По предварительным данным, пламя охватило отдельное металлическое сооружение, покрытое профилированным листом. Общая площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.
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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Участие в ликвидации принимали 19 спасателей.
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