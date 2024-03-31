Происшествия 31 марта 2024, 05:03 Рыбный цех загорелся в Подмосковье РИА «Новости»

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Крупный пожар начался в Подмосковье. В городском округе Химки горит рыбный цех. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара — 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека», — уточнили в ведомстве.

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На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

Деревня Брехово находится на 17-м километре Пятницкого шоссе в городском округе Химки.

Днем в субботу, 30 марта, пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы. По данным «360», жильцов 19-этажного дома эвакуировали. Хозяин горящей квартиры самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его забрали спасатели.

Также в субботу пожар произошел в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в Басманном районе столицы. Огонь распространился на площадь около 40 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.