Рыбка с лучком: астраханские браконьеры попались с редкой осетриной
Уголовное преследование грозит браконьерам из Астраханской области. Остановив грузовик, полицейские обнаружили в кузове больше тонны осетрины.
Вот кадры операции на трассе «Каспий». В фургоне — русский осетр, севрюга и белуга. Больше тысячи килограммов. При том, что на Каспийском море действует мораторий на ловлю осетровых. Этот вид находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Незаконно добытая рыба была спрятана в тайнике и завалена луком.