Эксклюзив 28 декабря 2022, 13:04 «Рыбинского маньяка» приговорили к пожизненному заключению Ярославский областной суд приговорил к пожизненному «рыбинского маньяка»

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Ярославский областной суд приговорил к пожизненному «рыбинского маньяка». Об этом в беседе с «360» рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Козлова.

«Убийца двух девочек будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима», — сообщила она.

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По ее словам, мужчину признали виновным в особо жестоком убийстве двух малолетних девочек. Кроме того, ему вменили обвинение в насилии. Судебные медики заявили, что экспертиза показала вменяемость мужчины.

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Также с преступника взыщут 10 миллионов рублей в пользу отца, и два миллиона — в пользу матери.

Согласно версии следствия, в день убийства мужчина остался дома у сожительницы наедине с ее несовершеннолетними детьми. Мама девочек уехала на работу. Пока женщины не было, мужчина покусился на неприкосновенность детей сожительницы, а затем убил их.

Представители СК заявили, что виновный ранее уже был судим за совершение особо тяжких преступлений.