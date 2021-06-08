08 июня 2021, 13:57
Рыбацкое судно затонуло под Калининградом
Рыболовецкий траулер затонул при спуске на воду. Его удалось достать при помощи тросов. Об этом сообщил Life.ru.
По данным сайта «Дни.ру», следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Вечером 7 июня 2021 года у берега в городе Светлое Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло», — рассказали в ведомстве.
Эксперты выясняют причины происшествия.