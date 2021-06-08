Рыбацкое судно затонуло под Калининградом

Рыболовецкий траулер затонул при спуске на воду. Его удалось достать при помощи тросов. Об этом сообщил Life.ru.

По данным сайта «Дни.ру», следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. «Вечером 7 июня 2021 года у берега в городе Светлое Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло», — рассказали в ведомстве. Эксперты выясняют причины происшествия.