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    08 июня 2021, 13:57

    Рыбацкое судно затонуло под Калининградом

    Дарья Морозова

    Рыболовецкий траулер затонул при спуске на воду. Его удалось достать при помощи тросов. Об этом сообщил Life.ru.

    По данным сайта «Дни.ру», следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

    «Вечером 7 июня 2021 года у берега в городе Светлое Калининградской области маломерное рыболовецкое судно завалилось набок при спуске на воду, после чего частично затонуло», — рассказали в ведомстве.

    Эксперты выясняют причины происшествия.