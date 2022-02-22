Рыбацкая лодка перевернулась из-за столкновения с сухогрузом в Ростовской области

На реке Дон в Ростовской области произошло столкновение теплохода ТН-707 и небольшой рыбацкой лодки. Из-за того, что лодка с рыбаками попала под киль сухогруза, рыбаков пришлось спасать из воды.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на ТАСС, столкновение на воде произошло вблизи города Аксай. Сухогруз двигался по реке Дон, когда на его пути появилась группа рыбацких лодок. Одна из лодок пошла на сближение и попала под киль теплохода. Никакой информации о пострадавших в результате аварии нет. Рыбаков из перевернувшейся лодки вытащили на борт другие рыбаки.

По факту ЧП транспортная прокуратура инициировала разбирательство.