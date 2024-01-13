Происшествия 13 января 2024, 18:49 Рыбаков унесло на льдине в Куршском заливе Сотрудники МЧС спасли в Куршском заливе рыбаков, которых унесло на льдине

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Рыбаков унесло в открытое море в Куршском заливе. Их удалось спасти, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Трагедия едва не произошла в районе поселка Каширское. Пять человек дрейфовали на расстоянии около двух километров от берега. Сотрудники МЧС РФ на судне с воздушной подушкой эвакуировали мужчин на сушу.

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«Подобный дрейф для нескольких десятков рыбаков на траверзе Каширского в марте 1994 года закончился гибелью. Об этом напоминает мемориал на берегу залива», — подчеркнули в ведомстве.

В декабре 2023 года молодой человек в Москве упал с Малого Каменного моста и не смог выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС обнаружили его на льдине и передали врачам.

Месяцем ранее работники пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин заметили при патрулировании акватории Иваньковского водохранилища. Они провалились в воду, но смогли выбраться на лед. Рыбакам повезло, что спасатели оказались неподалеку от места происшествия.