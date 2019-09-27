Рыбаки спасли полицейских с перевернувшегося на Сахалине катера
На юге Сахалина перевернулся катер, в котором находились полицейские и сотрудники инспекции МЧС по малым судам. Людей спасли рыбаки, находившиеся поблизости, сообщило РИА «Новости».
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Катер опрокинулся в Охотском море, вблизи села Стародубское, которое относится к Долинскому городскому округу. Инцидент произошел 27 сентября, рассказал мэр Долинского Александр Тугарев.
Всего на судне находились пять человек.
«Когда катер перевернулся, к ним на помощь поспешили работники расположенного рядом с местом происшествия рыболовецкого стана. Они на своих лодках и спасли людей», — сообщил Тугарев.
По его словам, все находившиеся в катере были в спасательных жилетах, медицинская помощь никому не понадобилась. Экстренным службам «не пришлось даже подключаться к спасению», добавил градоначальник. Почему перевернулся катер, не уточняется.