Рыбаки спасли полицейских с перевернувшегося на Сахалине катера

Судно с углем перевернулось недалеко от Бангладеш. Экипаж пропал без вести Подробнее

Катер опрокинулся в Охотском море, вблизи села Стародубское, которое относится к Долинскому городскому округу. Инцидент произошел 27 сентября, рассказал мэр Долинского Александр Тугарев.

Всего на судне находились пять человек.

«Когда катер перевернулся, к ним на помощь поспешили работники расположенного рядом с местом происшествия рыболовецкого стана. Они на своих лодках и спасли людей», — сообщил Тугарев.

По его словам, все находившиеся в катере были в спасательных жилетах, медицинская помощь никому не понадобилась. Экстренным службам «не пришлось даже подключаться к спасению», добавил градоначальник. Почему перевернулся катер, не уточняется.